Польща перемогла Латвію 33:24 у відборі до Євро-2028 — Interia Sport

У Польщі, в Ополе, чоловіча збірна Польщі з гандболу обіграла Латвію з рахунком 33:24 у стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2028 року. Після першого тайму господарі мали перевагу в десять м’ячів — 21:11, повідомляє Interia Sport.

Перевага в першому таймі

Поляки розпочали гру ривком 5:0, а суперники вперше закинули м’яч лише після цього відрізка. Латвійська команда згодом скоротила відставання до двох голів за рахунку 5:7, однак наступні десять хвилин збірна Польщі виграла з рахунком 9:2.

Найрезультативнішим у складі господарів став Філіп Міхалович, який закинув вісім м’ячів і реалізував усі п’ять семиметрових. Павел Патерек відзначився чотирма голами, по три м’ячі закинули Мацей Олейнічак, Пйотр Мельчарський та Міколай Чаплінський. У латвійців по сім разів відзначилися Я. Валковскіс і Л. Валковскіс.

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Кінцівка матчу

У 44-й хвилині Мельчарський довів перевагу польської команди до 29:15. Однак у заключні 15 хвилин матчу поляки закинули лише чотири м’ячі, тоді як латвійці — дев’ять.

Наступний матч у відборі команда Йоти Гонсалеса проведе в румунській Тулчі проти Румунії. У групі також виступає Франція. Чемпіонат Європи 2028 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Швейцарія.

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