在波兰奥波莱，波兰男子手球队在2028年欧洲锦标赛预选赛首场比赛中以33:24击败拉脱维亚。上半场结束后，主队以21:11领先10球，据Interia Sport报道。

上半场优势

波兰队以5:0的攻势开场，对手直到这段时间过后才首次进球。拉脱维亚队随后在比分5:7时将差距缩小到两球，但在接下来的十分钟内，波兰队以9:2赢下这一阶段。

主队得分最多的是菲利普·米哈沃维奇，他攻入8球，并罚中全部5个七码球。帕韦乌·帕特雷克攻入4球，马切伊·奥莱伊尼恰克、彼得尔·梅尔恰尔斯基和米科瓦伊·恰普林斯基各进3球。拉脱维亚队的J. 瓦尔科夫斯基和L. 瓦尔科夫斯基各进7球。

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比赛尾声

第44分钟，梅尔恰尔斯基将波兰队的领先优势扩大至29:15。然而，在比赛最后15分钟，波兰队仅攻入4球，而拉脱维亚队攻入9球。

约塔·冈萨雷斯率领的球队将在下一场预选赛中，于罗马尼亚图尔恰对阵罗马尼亚。法国也在该小组中参赛。2028年欧洲锦标赛将由西班牙、葡萄牙和瑞士举办。

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