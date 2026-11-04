W Opolu w Polsce męska reprezentacja Polski w piłce ręcznej pokonała Łotwę 33:24 w inauguracyjnym meczu kwalifikacji do mistrzostw Europy 2028. Po pierwszej połowie gospodarze mieli dziesięciobramkową przewagę — 21:11, informuje Interia Sport.

Przewaga w pierwszej połowie

Polacy rozpoczęli grę od serii 5:0, a rywale po raz pierwszy zdobyli bramkę dopiero po tym fragmencie. Łotewska drużyna później zmniejszyła stratę do dwóch goli przy wyniku 5:7, jednak w kolejnych dziesięciu minutach reprezentacja Polski wygrała 9:2.

Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Filip Michałowicz, który zdobył osiem bramek i wykorzystał wszystkie pięć rzutów z siedmiu metrów. Paweł Paterek zdobył cztery gole, a Maciej Olejniczak, Piotr Melczarski i Mikołaj Czapliński rzucili po trzy bramki. W reprezentacji Łotwy J. Valkovskis i L. Valkovskis zdobyli po siedem bramek.

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Końcówka meczu

W 44. minucie Melczarski powiększył przewagę polskiej drużyny do 29:15. Jednak w ostatnich 15 minutach meczu Polacy zdobyli tylko cztery bramki, podczas gdy Łotysze — dziewięć.

Następny mecz kwalifikacyjny drużyna Joty Gonzaleza rozegra w rumuńskiej Tulczy przeciwko Rumunii. W grupie występuje również Francja. Mistrzostwa Europy 2028 będą gościć Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria.

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