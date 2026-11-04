Семиразовий володар Кубка Стенлі став консультантом збірної України з хокею

Американський фахівець Баррі Сміт став тренером-консультантом національної збірної України з хокею. Він допомагатиме новому тренерському штабу «синьо-жовтих», передаючи команді свій багаторічний досвід роботи у спорті.

Ветеран тренерського цеху приєднався до табору національної команди в Польщі. Там підопічні Олександра Бобкіна готуються до нового розіграшу Європейського кубка націй. «Синьо-жовті» зустрінуться зі збірними Польщі, Великої Британії та Італії.

За плечима Сміта понад чотири десятки років роботи в США та Європі. Він працював менеджером, помічником тренера, скаутом. Американський фахівець виграв сім Кубків Стенлі як асистент головного тренера («Піттсбург», «Детройт») і директор із розвитку гравців («Чикаго»).

Сміт раніше тренував європейські національні команди. У 1984-1985 роках він працював із Норвегією, а в 1989-1990 роках – з Італією. Також американець був асистентом головного тренера в збірних США та Швеції.

Про це повідомляється із посиланням на пресслужбу ФХУ.

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