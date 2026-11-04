Siedmiokrotny zdobywca Pucharu Stanleya został konsultantem reprezentacji Ukrainy w hokeju

Amerykański specjalista Barry Smith został trenerem-konsultantem reprezentacji Ukrainy w hokeju. Będzie wspierał nowy sztab trenerski „niebiesko-żółtych”, dzieląc się z drużyną swoim wieloletnim doświadczeniem w sporcie.

Ten weteran branży trenerskiej dołączył do obozu reprezentacji narodowej w Polsce. Tam podopieczni Aleksandra Bobkina przygotowują się do kolejnej edycji Pucharu Narodów Europy. „Niebiesko-żółci” zmierzą się z reprezentacjami Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Smith ma za sobą ponad czterdzieści lat pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pracował jako menedżer, asystent trenera i scout. Amerykański specjalista zdobył siedem Pucharów Stanleya jako asystent głównego trenera („Pittsburgh”, „Detroit”) oraz dyrektor ds. rozwoju zawodników („Chicago”).

Smith trenował wcześniej europejskie reprezentacje narodowe. W latach 1984–1985 pracował z reprezentacją Norwegii, a w latach 1989–1990 – z reprezentacją Włoch. Amerykanin pełnił również funkcję asystenta głównego trenera reprezentacji USA i Szwecji.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe Ukraińskiego Związku Hokeja (FHU).

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