Семикратный обладатель Кубка Стэнли стал консультантом сборной Украины по хоккею

Американский специалист Барри Смит стал тренером-консультантом национальной сборной Украины по хоккею. Он будет помогать новому тренерскому штабу «сине-желтых», делясь с командой своим многолетним опытом работы в спорте.

Ветеран тренерского цеха присоединился к лагерю национальной команды в Польше. Там подопечные Александра Бобкина готовятся к новому розыгрышу Европейского кубка наций. «Сине-желтые» встретятся со сборными Польши, Великобритании и Италии.

За плечами Смита — более четырёх десятков лет работы в США и Европе. Он работал менеджером, помощником тренера, скаутом. Американский специалист выиграл семь Кубков Стэнли в качестве ассистента главного тренера («Питтсбург», «Детройт») и директора по развитию игроков («Чикаго»).

Смит ранее тренировал европейские национальные сборные. В 1984–1985 годах он работал со сборной Норвегии, а в 1989–1990 годах — со сборной Италии. Также американец был помощником главного тренера в сборных США и Швеции.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

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«Барселона» разгромила «Астон Виллу» 3:0 благодаря дублю Рафиньи.

«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счётом 0:2 и победил «Рому» 3:2.

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