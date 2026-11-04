Баварія обіграла Атлетіко 2:0 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

У Мадриді, Іспанія, «Баварія» перемогла «Атлетіко» з рахунком 2:0 у матчі четвертого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Обидва голи мюнхенський клуб забив після перерви: на 54-й хвилині відзначився Леннарт Карл, а на 74-й — Конрад Лаймер.

Помилка в обороні Атлетіко

У першому таймі команди не завдали жодного удару в площину воріт. Господарі створили момент на старті гри, коли Хуліан Альварес після довгої передачі пробив повз ворота. У «Баварії» неточними ударами відповіли Карл, Гаррі Кейн і Йосип Станішич.

Рахунок було відкрито після заблокованого удару Тома Бішофа. М’яч опинився у Робіна Ле Нормана, який зволікав із виносом, чим скористався 18-річний Карл. Він відібрав м’яч у захисника та технічним ударом переграв Яна Облака.

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Другий гол мюнхенців

«Атлетіко» міг зрівняти рахунок на 66-й хвилині, однак Маркос Льоренте після передачі Альвареса пробив слабо, і Мануель Ноєр упорався з ударом. Згодом Дайо Упамекано влучив у поперечину після рикошету від Марка Пубіля.

На 74-й хвилині Лаймер отримав простір у штрафному майданчику та сильним ударом із гострого кута встановив остаточний рахунок. Пізніше Упамекано забив після подачі з кутового, проте арбітр скасував гол через фол в атаці. Як повідомляє Interia Sport, одним з асистентів VAR на матчі був польський рефері Пйотр Ласик.

У п’ятому турі лігового етапу «Баварія» зіграє на виїзді з французьким «Ліллем», а «Атлетіко» прийматиме норвезький «Вікінг».

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