Форвард Голанд приніс Манчестер Сіті перемогу над РБ Лейпцигом — Sky Sports

У Лейпцигу «Манчестер Сіті» переміг «РБ Лейпциг» з рахунком 3:2 у матчі Ліги чемпіонів. Вирішальний гол на 78-й хвилині забив форвард англійського клубу Ерлінг Голанд, який замкнув простріл Елліота Андерсона. Про це повідомляє Sky Sports.

Перебіг матчу

«Манчестер Сіті» відкрив рахунок на 37-й хвилині завдяки автоголу захисника «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеби. До цього господарі мали нагоди відзначитися: близькими до гола були Крістоф Баумгартнер і Антоніо Нуса.

На початку другого тайму воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма врятував команду після удару Баумгартнера, однак невдовзі Рідле Баку зрівняв рахунок. Захисник забив із гострого кута, скориставшись ситуацією біля ближньої стійки.

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Гол Голанда став вирішальним

На 58-й хвилині Енцо Фернандес знову вивів «Манчестер Сіті» вперед, головою завершивши подачу Ілімана Ндіає. Проте вже за три хвилини Антоніо Нуса пробив низом у нижній правий кут і відновив рівновагу.

Після виходу на поле Жеремі Доку гості активізувалися в атаці. Андерсон віддав результативну передачу на Голанда, який забив свій 13-й м’яч у дев’яти матчах проти «РБ Лейпциг» — це найбільша кількість голів норвежця проти одного суперника у кар’єрі. Наприкінці зустрічі Давід Раум у складі «Лейпцига» та Раян Шеркі у складі «Манчестер Сіті» влучили в каркас воріт.

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