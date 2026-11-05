W Lipsku Manchester City pokonał RB Lipsk 3:2 w meczu Ligi Mistrzów. Decydującego gola w 78. minucie strzelił napastnik angielskiego klubu Erling Haaland, który wykończył dośrodkowanie Elliotta Andersona. Informuje o tym Sky Sports.

Przebieg meczu

Manchester City otworzył wynik w 37. minucie dzięki samobójczej bramce obrońcy RB Lipsk Castello Lukeby. Wcześniej gospodarze mieli okazje do zdobycia gola: bliscy trafienia byli Christoph Baumgartner i Antonio Nusa.

Na początku drugiej połowy bramkarz Manchesteru City Gianluigi Donnarumma uratował zespół po strzale Baumgartnera, jednak wkrótce potem Ridle Baku wyrównał. Obrońca strzelił z ostrego kąta, wykorzystując sytuację przy bliższym słupku.

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Gol Haalanda okazał się decydujący

W 58. minucie Enzo Fernandez ponownie wyprowadził Manchester City na prowadzenie, głową kończąc dośrodkowanie Ilimana Ndiaye'a. Jednak już trzy minuty później Antonio Nusa uderzył nisko w prawy dolny róg i przywrócił remis.

Po wejściu na boisko Jeremy'ego Doku goście uaktywnili się w ataku. Anderson zaliczył asystę przy golu Haalanda, który zdobył swoją 13. bramkę w dziewięciu meczach przeciwko RB Lipsk — jest to największa liczba goli Norwega przeciwko jednemu rywalowi w karierze. Pod koniec spotkania David Raum z Lipska oraz Rayan Cherki z Manchesteru City trafili w konstrukcję bramki.

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