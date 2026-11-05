В Лейпциге «Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 в матче Лиги чемпионов. Решающий гол на 78-й минуте забил форвард английского клуба Эрлинг Холанд, который замкнул прострел Эллиота Андерсона. Об этом сообщает Sky Sports.

Ход матча

«Манчестер Сити» открыл счёт на 37-й минуте благодаря автоголу защитника «РБ Лейпцига» Кастелло Лукебы. До этого у хозяев были возможности отличиться: близки к голу были Кристоф Баумгартнер и Антонио Нуса.

В начале второго тайма вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма спас команду после удара Баумгартнера, однако вскоре Ридле Баку сравнял счёт. Защитник забил с острого угла, воспользовавшись ситуацией у ближней штанги.

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Гол Холанда стал решающим

На 58-й минуте Энцо Фернандес вновь вывел «Манчестер Сити» вперёд, головой завершив подачу Илимана Ндиайе. Однако уже через три минуты Антонио Нуса низом пробил в нижний правый угол и восстановил равновесие.

После выхода на поле Жереми Доку гости активизировались в атаке. Андерсон отдал результативную передачу на Холанда, который забил свой 13-й мяч в девяти матчах против «РБ Лейпцига» — это наибольшее количество голов норвежца против одного соперника в карьере. В конце встречи Давид Раум в составе «Лейпцига» и Райан Шерки в составе «Манчестер Сити» попали в каркас ворот.

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