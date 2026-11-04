拜仁在欧冠2比0击败马德里竞技——Interia Sport

在西班牙马德里，拜仁在欧冠联赛阶段第四轮比赛中以2比0战胜马德里竞技。慕尼黑俱乐部的两粒进球都出现在中场休息后：伦纳特·卡尔在第54分钟破门，康拉德·莱默尔在第74分钟进球。

马德里竞技的防守失误

上半场两队均未有射正。主队在比赛开局阶段创造了一次机会，胡利安·阿尔瓦雷斯接到长传后射门偏出。拜仁则由卡尔、哈里·凯恩和约西普·斯塔尼希奇完成了偏出球门的射门。

比分在汤姆·比朔夫的射门被封堵后被改写。皮球来到罗宾·勒诺尔芒脚下，他迟迟未能解围，18岁的卡尔抓住了机会。他从后卫脚下断球，并以一记技术性射门击败扬·奥布拉克。

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慕尼黑球队的第二粒进球

马德里竞技本可在第66分钟扳平比分，但马科斯·略伦特接阿尔瓦雷斯传球后射门力量不足，曼努埃尔·诺伊尔化解了这一脚射门。不久后，达约·于帕梅卡诺在皮球碰到马克·普维利后发生折射的情况下击中横梁。

第74分钟，莱默尔在禁区内获得空间，并以一记小角度劲射锁定最终比分。随后，于帕梅卡诺接角球传中破门，但裁判因进攻犯规取消了进球。据Interia Sport报道，波兰裁判彼得·拉希克是本场比赛的VAR助理之一。

在联赛阶段第五轮中，拜仁将客场对阵法国的里尔，马德里竞技则将主场迎战挪威的维京。

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