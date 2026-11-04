«Бавария» обыграла «Атлетико» 2:0 в Лиге чемпионов — Interia Sport

В Мадриде, Испания, «Бавария» победила «Атлетико» со счётом 2:0 в матче четвёртого тура лигового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб забил оба гола после перерыва: на 54-й минуте отличился Леннарт Карл, а на 74-й — Конрад Лаймер.

Ошибка в обороне «Атлетико»

В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Хозяева создали момент в начале игры, когда Хулиан Альварес после длинной передачи пробил мимо ворот. «Бавария» ответила неточными ударами Карла, Гарри Кейна и Йосипа Станишича.

Счёт был открыт после заблокированного удара Тома Бишофа. Мяч оказался у Робина Ле Нормана, который медлил с выносом, чем воспользовался 18-летний Карл. Он отобрал мяч у защитника и техничным ударом переиграл Яна Облака.

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Второй гол мюнхенцев

«Атлетико» мог сравнять счёт на 66-й минуте, однако Маркос Льоренте после передачи Альвареса пробил слабо, и Мануэль Нойер справился с ударом. Вскоре Дайо Упамекано попал в перекладину после рикошета от Марка Пубиля.

На 74-й минуте Лаймер получил пространство в штрафной площади и сильным ударом с острого угла установил окончательный счёт. Позже Упамекано забил после подачи с углового, однако арбитр отменил гол из-за фола в атаке. Как сообщает Interia Sport, одним из ассистентов VAR на матче был польский арбитр Пётр Ласык.

В пятом туре лигового этапа «Бавария» сыграет на выезде с французским «Лиллем», а «Атлетико» примет норвежский «Викинг».

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