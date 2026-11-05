Польский футболист Виктор Новак забил гол в ворота лондонского «Арсенала» в Праге, Чехия, в матче Лиги чемпионов. Пражская «Славия» проиграла английской команде со счетом 1:2. 22-летний атакующий игрок отличился на 90-й минуте встречи, которая состоялась в среду вечером.

Гол на 90-й минуте

Как сообщает Interia Sport, Новак воспользовался подачей Давида Юрасека. Он в нужный момент набежал на мяч и забил гол, сокративший отставание пражской команды. После этого «Славия» не смогла отыграться и уступила «Арсеналу».

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Первый гол в европейских турнирах

Этот мяч стал для Новака первым голом в любом европейском клубном турнире. Издание отмечает, что футболист за несколько недель своими выступлениями привлек внимание болельщиков «Славии». В матче против «Арсенала» он продолжил успешные выступления за пражский клуб, однако его гол не изменил итог игры.

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