Polski piłkarz Wiktor Nowak strzelił gola londyńskiemu Arsenalowi w Pradze w Czechach w meczu Ligi Mistrzów. Slavia Praga przegrała z angielską drużyną 1:2. 22-letni zawodnik ofensywny trafił do siatki w 90. minucie spotkania, które odbyło się w środę wieczorem.

Gol w 90. minucie

Jak podaje Interia Sport, Nowak wykorzystał dośrodkowanie Davida Juráska. W odpowiednim momencie nabiegł na piłkę i zdobył kontaktowego gola dla praskiej drużyny. Później Slavia nie zdołała odrobić strat i uległa Arsenalowi.

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Pierwszy gol w europejskich rozgrywkach

Ta bramka była dla Nowaka pierwszym golem w jakichkolwiek europejskich klubowych rozgrywkach. Portal zaznacza, że piłkarz w ciągu kilku tygodni swoimi występami przyciągnął uwagę kibiców Slavii. W meczu z Arsenalem kontynuował udane występy dla praskiego klubu, jednak jego gol nie zmienił wyniku spotkania.

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