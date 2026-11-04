Боксери Вайлдер й Опетая битимуться в андеркарді у Кардіффі — The Guardian

Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер зустрінеться з австралійцем Джаєм Опетаєю в андеркарді бою Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Вечір боксу відбудеться 11 грудня на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі та транслюватиметься в усьому світі на Netflix, повідомляє The Guardian.

Дебют Опетаї у надважкій вазі

31-річний Опетая, який виступає в першій важкій вазі, заради цього поєдинку перейде до надважкої категорії. Австралійський шульга не зазнав поразок у 31 професійному бою. У 2022 році він завоював титул чемпіона світу IBF у першій важкій вазі, перемігши Майріса Брієдіса.

Опетая представляв Австралію на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, коли йому було 16 років. Бій проти Вайлдера стане для нього першим виступом у надважкій вазі.

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Статистика Вайлдера

Вайлдеру 41 рік. Американець володів поясом WBC у надважкій вазі з 2015 до 2020 року та здійснив 10 успішних захистів титулу, перш ніж поступився ним Ф’юрі. На його рахунку 45 перемог, чотири поразки та одна нічия, причому 43 перемоги він здобув нокаутом.

Після поразок від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея Вайлдер продовжив кар’єру, здолавши Тайрелла Ентоні Герндона й Дерека Чісору. Дана Вайт із Zuffa Boxing заявив у соцмережах, що суперники сумарно мають 67 нокаутів.

Головний бій вечора між Ф’юрі та Джошуа підтвердили у вересні після багаторічних невдалих переговорів. Поєдинки андеркарду заплановано на п’ятницю, а вихід учасників головної події на ринг очікують близько 02:00 суботи, щоб трансляція відповідала прайм-тайму в США.

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