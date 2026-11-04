Бывший чемпион мира WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер встретится с австралийцем Джаем Опетаей в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Вечер бокса состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе и будет транслироваться по всему миру на Netflix, сообщает The Guardian.

Дебют Опетаи в тяжёлом весе

31-летний Опетая, выступающий в первом тяжёлом весе, ради этого поединка перейдёт в тяжёлую категорию. Австралийский левша не потерпел ни одного поражения в 31 профессиональном бою. В 2022 году он завоевал титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе, победив Майриса Бриедиса.

Опетая представлял Австралию на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, когда ему было 16 лет. Бой против Уайлдера станет для него первым выступлением в тяжёлом весе.

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Статистика Уайлдера

Уайлдеру 41 год. Американец владел поясом WBC в тяжёлом весе с 2015 по 2020 год и провёл 10 успешных защит титула, прежде чем уступил его Фьюри. На его счету 45 побед, четыре поражения и одна ничья, причём 43 победы он одержал нокаутом.

После поражений от Джозефа Паркера и Чжана Чжилэя Уайлдер продолжил карьеру, одолев Тайрелла Энтони Херндона и Дерека Чисору. Дана Уайт из Zuffa Boxing заявил в соцсетях, что соперники суммарно имеют 67 нокаутов.

Главный бой вечера между Фьюри и Джошуа подтвердили в сентябре после многолетних неудачных переговоров. Поединки андеркарда запланированы на пятницу, а выход участников главного события на ринг ожидается около 02:00 субботы, чтобы трансляция соответствовала прайм-тайму в США.

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