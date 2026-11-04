Румынскую гимнастку Ану Барбосу, бронзовую призёрку Олимпиады-2024 в вольных упражнениях, отстранили от соревнований на два года из-за трёх нарушений требований доступности для антидопингового тестирования. Как сообщает BBC Sport, Спортивный арбитражный суд оставил это решение в силе после апелляции спортсменки.

Три пропущенных теста

20-летняя Барбосу пропустила три антидопинговые проверки в период с сентября по декабрь 2025 года. В мае Международное агентство тестирования, которое администрирует антидопинговую программу World Gymnastics, временно отстранило гимнастку.

Спортсменка обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде. После слушания в августе суд подтвердил санкцию. Срок двухлетнего отстранения будет отсчитываться с 5 мая 2026 года — даты её временного отстранения.

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Отдельный спор об олимпийской медали

Барбосу и World Gymnastics также участвуют в другом деле в Спортивном арбитражном суде, касающемся бронзовой медали Олимпиады в Париже. После запроса американской команды относительно оценки Джордан Чайлз в финале бронзовую награду сначала присудили спортсменке из США вместо Барбосу.

Позднее суд удовлетворил жалобу Олимпийского комитета Румынии, признав, что запрос был подан с опозданием. В результате бронзовый результат Барбосу был восстановлен. Дело продолжается, а следующее слушание состоится не ранее мая 2027 года.

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