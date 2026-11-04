Команда Формулы-1 Haas досрочно прекратила выступления французского пилота Эстебана Окона после конфликта во время гоночного уик-энда в Мехико, Мексика. Гонщик должен был покинуть команду в конце сезона, однако теперь больше не будет выступать за Haas, сообщает BBC Sport.

Спор после тренировки

Точные обстоятельства конфликта между Оконом и руководителем Haas Аяо Комацу не раскрываются. Известно, что во время пятничной тренировки пилот по радиосвязи возразил против изменения плана заезда. Его гоночный инженер Лаура Мюллер сообщила, что команда заменит мягкие шины на средние для имитации гоночного отрезка.

По данным BBC Sport, после сессии спор, вероятно, продолжился с участием Комацу. В субботу Окона отстранили от оставшейся части гоночного уик-энда в Мехико, а во вторник Haas подтвердила, что он больше не будет управлять болиду команды.

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Дальнейшие перспективы

30-летний Окон уже должен был покинуть Haas в конце года. BBC Sport отмечает, что у него было мало шансов получить место в основном составе Формулы-1 в следующем сезоне. Теперь француз может провести год вне гонок, пытаясь найти работу резервного пилота и вернуться в чемпионат.

Это не первая пауза в его карьере. В 2019 году Окон потерял место в Force India, после чего Mercedes пригласила его на роль резервного гонщика. В 2020 году он вернулся в Формулу-1 в составе Renault, которую в следующем году переименовали в Alpine.

Единственную победу в Гран-при Формулы-1 Окон одержал с Alpine на Гран-при Венгрии 2021 года. В Haas он провёл два сезона; BBC Sport пишет, что француз в среднем уступал в темпе своему напарнику Оливеру Берману.

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