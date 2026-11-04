Zespół Formuły 1 Haas przedwcześnie zakończył starty francuskiego kierowcy Estebana Ocona po konflikcie podczas weekendu wyścigowego w mieście Meksyk w Meksyku. Kierowca miał opuścić zespół pod koniec sezonu, jednak teraz nie będzie już startował dla Haasa, informuje BBC Sport.

Spór po treningu

Dokładne okoliczności konfliktu między Oconem a szefem Haasa Ayao Komatsu nie zostały ujawnione. Wiadomo, że podczas piątkowego treningu kierowca przez radio sprzeciwił się zmianie planu przejazdu. Jego inżynierka wyścigowa Laura Mueller poinformowała, że zespół zamieni miękkie opony na pośrednie, aby zasymulować odcinek wyścigowy.

Według BBC Sport po sesji spór mógł być kontynuowany z udziałem Komatsu. W sobotę Ocon został odsunięty od pozostałej części weekendu wyścigowego w mieście Meksyk, a we wtorek Haas potwierdził, że nie będzie już prowadził bolidu zespołu.

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Dalsze perspektywy

30-letni Ocon już wcześniej miał opuścić Haas pod koniec roku. BBC Sport zaznacza, że miał niewielkie szanse na uzyskanie miejsca w podstawowym składzie Formuły 1 w następnym sezonie. Francuz może teraz spędzić rok poza wyścigami, próbując znaleźć pracę jako kierowca rezerwowy i wrócić do mistrzostw.

Nie jest to pierwsza przerwa w jego karierze. W 2019 roku Ocon stracił miejsce w Force India, po czym Mercedes zatrudnił go jako kierowcę rezerwowego. W 2020 roku wrócił do Formuły 1 w barwach Renault, które w następnym roku przemianowano na Alpine.

Jedyną wygraną w Grand Prix Formuły 1 Ocon odniósł z Alpine podczas Grand Prix Węgier w 2021 roku. W Haas spędził dwa sezony; BBC Sport pisze, że Francuz średnio ustępował tempem swojemu zespołowemu partnerowi Oliverowi Bearmanowi.

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