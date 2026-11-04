一级方程式车队哈斯在墨西哥墨西哥城比赛周末发生冲突后，提前终止了法国车手埃斯特班·奥康的参赛安排。这名车手原定在赛季末离开车队，但如今将不再代表哈斯参赛，BBC Sport报道。

练习赛后的争议

奥康与哈斯车队领队小松礼雄之间冲突的确切情况尚未披露。已知的是，在周五练习赛期间，这名车手通过无线电反对更改比赛计划。他的比赛工程师劳拉·穆勒表示，车队将把软胎换成中性胎，以模拟比赛中的一个赛段。

据BBC Sport报道，赛后争议可能在小松礼雄参与下继续。周六，奥康被禁止参加墨西哥城剩余的比赛周末活动；周二，哈斯确认他将不再驾驶该车队的赛车。

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未来前景

30岁的奥康原本就将在年底离开哈斯。BBC Sport指出，他在下赛季获得一级方程式正式车手席位的机会很小。如今，这名法国车手可能会离开赛场一年，试图找到储备车手的工作并重返锦标赛。

这并非他职业生涯中的第一次停顿。2019年，奥康失去了在印度力量车队的席位，随后梅赛德斯邀请他担任储备车手。2020年，他代表雷诺重返一级方程式；该车队于次年更名为阿尔派。

奥康唯一一次赢得一级方程式大奖赛冠军，是代表阿尔派在2021年匈牙利大奖赛上取得的。他在哈斯效力了两个赛季；BBC Sport写道，这名法国车手平均速度不及其队友奥利弗·贝尔曼。

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