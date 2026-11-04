УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 11-го тура

Украинская Премьер-лига подвела итоги 11-го тура сезона 2026/27 и объявила имена лучшего футболиста, тренера и участников символической сборной.

Лучшим игроком тура признали нападающего львовских «Карпат» Яна Костенко. В матче против «Кудривки» он оформил хет-трик и помог команде победить со счётом 5:0.

Лучшим тренером стал Роман Григорчук, под руководством которого одесский «Черноморец» обыграл на выезде ровенский «Верес» — 3:1.

Наибольшее представительство в символической сборной получили «Карпаты» — в нее вошли сразу четверо игроков львовского клуба.

Источник: Украинская Премьер-лига.

«Бавария» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0 в Лиге чемпионов.

«Барселона» разгромила «Астон Виллу» со счётом 3:0 благодаря дублю Рафиньи.

«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счётом 0:2 и победил «Рому» 3:2.

Читай нас в