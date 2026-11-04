Ukraińska Premier Liga podsumowała 11. kolejkę sezonu 2026/27 i ogłosiła nazwiska najlepszego piłkarza, trenera oraz członków symbolicznej drużyny.

Najlepszym piłkarzem kolejki uznano napastnika lwowskich „Karpatów” Jana Kostenka. W meczu przeciwko „Kudrivce” zaliczył hat-tricka i pomógł drużynie wygrać 5:0.

Najlepszym trenerem został Roman Hryhorczuk, pod którego kierownictwem „Czornomorec” z Odessy pokonał na wyjeździe „Weres” z Równego 3:1.

Największą reprezentację w symbolicznej drużynie miały „Karpaty” — znalazło się w niej aż czterech piłkarzy tego lwowskiego klubu.

Źródło: Ukraińska Premier Liga.

Bayern pokonał Atlético 2:0 w Lidze Mistrzów.

Barcelona rozgromiła Aston Villę 3:0 dzięki dwóm bramkom Rafinji.

Manchester United odrobił straty z 0:2 i pokonał Romę 3:2.

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