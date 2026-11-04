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Звезда «Формулы-1» Шарль Леклер впервые стал отцом

UA NEWS 04 Ноября 2026 16:53
Звезда «Формулы-1» Шарль Леклер впервые стал отцом

29-летний гонщик Ferrari Шарль Леклер и его жена Александра 3 ноября стали родителями.

У супругов родилась дочь, которую назвали Бьянка.

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Радостной новостью пара поделилась в Instagram, опубликовав первое фото новорожденной.

Формула-1 сообщила командам, что запланированные этапы в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах должны пройти по графику, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке. 

Американская команда «Хаас» пригласила бразильского гонщика Рафаэля Камару стать основным пилотом в сезоне Формулы-1 2027 года. Нынешний лидер Формулы-2 дебютирует в «Королеве автоспорта» в следующем сезоне. 

«Формула-1» объявила календарь сезона 2027 года с десятью спринтами.

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