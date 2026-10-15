Формула-1 отримала першого підтвердженого гонщика на сезон-2027

Молодий пілот замінить французького гонщика Естебана Окона. Раніше «Хаас» вирішив не продовжувати контракт із досвідченим спортсменом. Камара стане напарником британця Олівера Бермана.

Новачок «Хааса» стане другим бразильським пілотом у пелотоні. Його співвітчизник Габріел Бортолето проводить другий сезон за кермом «Ауді». Раніше представники Бразилії завоювали вісім чемпіонських титулів за всю історію Формули-1.

Камара наразі йде лідером у загальному заліку гонщиків Формули-2. Там він захищає кольори команди Invicta Racing. Торік бразилець завоював титул у Формулі-3.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сінгапуру

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 340 очок. Британець Джордж Расселл неабияк відстав від напарника (238 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (229 балів).

На четверте місце піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (221 очко). Далі розташувалися пілот «Феррарі» Шарль Леклер (215 пунктів) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» (201). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 578 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 444 бали. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 339 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Гран-прі США відбудеться 23-25 жовтня в Остіні на «Трасі Америк». Етап відбудеться у класичному форматі – три вільні практики, суботня кваліфікація і недільна гонка.

Торік у штаті Техас тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі йому склали Норріс і Леклер. Рекордсмен Остіна – Гемілтон (п'ять перемог).

Про це повідомляється із посиланням на офіційний сайт команди.

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