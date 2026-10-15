«Формула-1» объявила первого подтверждённого гонщика на сезон-2027

Молодой пилот заменит французского гонщика Эстебана Окона. Ранее «Хаас» решил не продлевать контракт с опытным спортсменом. Камара станет напарником британца Оливера Бермана.

Новичок «Хааса» станет вторым бразильским пилотом в пелотоне. Его соотечественник Габриэль Бортолето проводит второй сезон за рулем «Ауди». Ранее представители Бразилии завоевали восемь чемпионских титулов за всю историю Формулы-1.

Камара в настоящее время лидирует в общем зачёте гонщиков Формулы-2. Там он защищает цвета команды Invicta Racing. В прошлом году бразилец завоевал титул в Формуле-3.

Какова ситуация в чемпионате после Гран-при Сингапура

Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» остался в лидерах общего зачёта. Итальянский пилот набрал 340 очков. Британец Джордж Расселл значительно отстал от напарника (238 очков). Третьим остался гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон (229 очков).

На четвёртое место поднялся Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (221 очко). Далее расположились пилот «Феррари» Шарль Леклер (215 очков) и действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена» (201). «Мерседес» по-прежнему остается недосягаемым в Кубке конструкторов. Немецко-британская команда уже набрала 578 очков. «Феррари» записала на свой счет 444 очка. Третьим остаётся «Макларен», пилоты которого вместе набрали 339 очков.

Когда состоится следующий этап сезона-2026

«Формула-1» взяла паузу на две недели. Гран-при США состоится 23–25 октября в Остине на «Трассе Америк». Этап пройдет в классическом формате — три свободные практики, субботняя квалификация и воскресная гонка.

В прошлом году в штате Техас победил Ферстаппен. На подиуме ему составили компанию Норрис и Леклерк. Рекордсмен Остина — Хэмилтон (пять побед).

Об этом сообщается со ссылкой на официальный сайт команды.

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