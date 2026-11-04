+4° Kijów +7° Warszawa +22° Waszyngton
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
+4° Kijów +7° Warszawa +22° Waszyngton
Wiadomości Sport and Beauty

Gwiazda Formuły 1 Charles Leclerc po raz pierwszy został ojcem

UA NEWS 04 listopada 2026 16:53
Gwiazda Formuły 1 Charles Leclerc po raz pierwszy został ojcem

29-letni kierowca Ferrari Charles Leclerc i jego żona Aleksandra zostali rodzicami 3 listopada.

Para powitała na świecie córkę, którą nazwali Bianką.

image

Para podzieliła się radosną wiadomością na Instagramie, publikując pierwsze zdjęcie noworodka.

Formuła 1 poinformowała zespoły, że zaplanowane etapy w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają się odbyć zgodnie z harmonogramem pomimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. 

Amerykański zespół „Haas” zaprosił brazylijskiego kierowcę Rafaela Camarę do zostania głównym kierowcą w sezonie Formuły 1 2027 roku. Obecny lider Formuły 2 zadebiutuje w Królowej Sportów Motorowych w przyszłym sezonie. 

Formuła 1 ogłosiła kalendarz sezonu 2027, w którym przewidziano dziesięć wyścigów sprinterskich.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację