Gwiazda Formuły 1 Charles Leclerc po raz pierwszy został ojcem

29-letni kierowca Ferrari Charles Leclerc i jego żona Aleksandra zostali rodzicami 3 listopada.

Para powitała na świecie córkę, którą nazwali Bianką.

Para podzieliła się radosną wiadomością na Instagramie, publikując pierwsze zdjęcie noworodka.

Formuła 1 poinformowała zespoły, że zaplanowane etapy w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają się odbyć zgodnie z harmonogramem pomimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Amerykański zespół „Haas” zaprosił brazylijskiego kierowcę Rafaela Camarę do zostania głównym kierowcą w sezonie Formuły 1 2027 roku. Obecny lider Formuły 2 zadebiutuje w Królowej Sportów Motorowych w przyszłym sezonie.

Formuła 1 ogłosiła kalendarz sezonu 2027, w którym przewidziano dziesięć wyścigów sprinterskich.

Czytaj nas na