Вратарь Андорры отреагировал на смерть Хесуса де Мигеля после столкновения
Вратарь «Андорры» Хесус Овоно эмоционально отреагировал на смерть нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Вратарь тяжело переживает трагедию, произошедшую после их столкновения во время футбольного матча.
Де Мигель скончался во вторник в больнице. Накануне он столкнулся с Овоно в матче испанской Сегунды. Вратарь пытался помешать сопернику завладеть мячом и отправил того в нокаут. Страж ворот сразу получил красную карточку, а нападающий остался лежать на поле.
Как оказалось, у де Мигеля произошла остановка сердца и дыхания. В таком состоянии он находился почти 20 минут, а после реанимационных мероприятий де Мигеля доставили в больницу. Медики боролись за жизнь футболиста, но спасти его не смогли.
«Это самые тяжелые дни в моей жизни. Мне сложно подобрать слова и трудно осознать то, что произошло. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Я думаю о нем, его семье и всех людях, которые его любили. Я знаю, что предстоит решить много вопросов, и я буду делать это с должным уважением. Но прямо сейчас, честно говоря, я не могу думать ни о чём другом, кроме Хесуса и той боли, которую мы переживаем», — заявил Овоно.
Об этом сообщается со ссылкой на официальный сайт клуба.
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