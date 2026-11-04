Rumuńska gimnastyczka Ana Barbosu, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich 2024 w ćwiczeniach wolnych, została zawieszona w zawodach na dwa lata za trzy naruszenia wymogów dotyczących dostępności do kontroli antydopingowych. Jak informuje BBC Sport, Sportowy Sąd Arbitrażowy utrzymał tę decyzję w mocy po odwołaniu zawodniczki.

Trzy opuszczone testy

20-letnia Barbosu opuściła trzy kontrole antydopingowe w okresie od września do grudnia 2025 roku. W maju Międzynarodowa Agencja Testująca, która administruje programem antydopingowym World Gymnastics, tymczasowo zawiesiła gimnastyczkę.

Zawodniczka zaskarżyła decyzję do Sportowego Sądu Arbitrażowego. Po rozprawie w sierpniu sąd potwierdził sankcję. Okres dwuletniego zawieszenia będzie liczony od 5 maja 2026 roku — daty jej tymczasowego zawieszenia.

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Osobny spór dotyczący medalu olimpijskiego

Barbosu i World Gymnastics uczestniczą również w innej sprawie przed Sportowym Sądem Arbitrażowym, dotyczącej brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po wniosku amerykańskiej drużyny dotyczącym oceny Jordan Chiles w finale brązowy medal początkowo przyznano amerykańskiej zawodniczce zamiast Barbosu.

Później sąd uwzględnił skargę Rumuńskiego Komitetu Olimpijskiego, uznając, że wniosek złożono z opóźnieniem. W rezultacie przywrócono Barbosu wynik dający brązowy medal. Sprawa trwa, a kolejne posiedzenie odbędzie się nie wcześniej niż w maju 2027 roku.

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