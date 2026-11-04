安德烈亚·马尔德拉公布了乌克兰国家队参加国家联赛的阵容

乌克兰国家足球队主教练安德烈亚·马尔德拉已确定了球队参加接下来两场国家联赛比赛的大名单。

25名球员入选了大名单，另有9名球员进入候补名单。

门将：阿纳托利·特鲁宾（葡萄牙里斯本“本菲卡”）、德米特罗·里兹尼克（顿涅茨克“矿工”）、格奥尔基·叶尔马科夫（“哈尔科夫”）。

后卫：尼古拉·马特维延科、瓦列里·邦达尔（均效力于顿涅茨克“矿工”队）， 爱德华·萨拉皮、鲍里斯·克鲁什金斯基（均效力于日托米尔“波利西亚”队）、伊利亚·扎巴尔内（巴黎“巴黎圣日耳曼”队，法国）、塔拉斯·米哈夫科（基辅“迪纳摩”队）， 维塔利·尼科连科（英格兰利物浦“埃弗顿”队）、伊利亚·克鲁普斯基（“哈尔科夫”队）。

中场：奥列格·奥切雷特科、叶戈尔·纳扎里纳（均效力于顿涅茨克“矿工”队）， 亚历山大·安德烈耶夫斯基（日托米尔“波利西亚”队）、伊万·瓦尔福梅耶夫（英格兰“林肯”队）、叶戈尔·亚尔莫柳克（英格兰“布伦特福德”队）。

前锋：格奥尔基·苏达科夫（葡萄牙里斯本“本菲卡”队）， 亚历山大·纳扎连科、伊戈尔·克拉斯诺皮尔（均效力于日托米尔“波利西亚”队）、亚历山大·祖布科夫（希腊雅典“AEK”队）、马特维·波诺马连科（基辅“迪纳摩”队）， 达尼洛·西坎（比利时布鲁塞尔“安德莱赫特”）、罗曼·亚雷姆丘克（希腊 比雷埃夫斯，希腊）、根纳季·辛丘克（“蒙特利尔”，加拿大）、奥列克西·卡什丘克（“卡拉巴赫”阿格达姆，阿塞拜疆）。

候补名单：奥列克桑德·皮哈列诺克、弗拉基米尔·布拉日科、鲁斯兰·涅什切雷特、格奥尔基·布什昌（均效力于基辅“迪纳摩”）， 阿尔捷姆·多夫比克（“博洛尼亚”，意大利）、亚历山大·德拉姆巴耶夫（“LNZ”切尔卡瑟）、弗拉迪斯拉夫·瓦纳特（“吉罗纳”，西班牙）、 阿尔捷姆·邦达连科（沙特阿拉伯吉达“阿尔-阿格利”队）、蒂穆尔·图特耶罗夫（英格兰“桑德兰”队）。

乌克兰国家队2026/2027赛季国家联赛11月赛程

11月14日：北爱尔兰 – 乌克兰

11月17日：乌克兰 – 格鲁吉亚

拜仁在欧冠中以2:0击败马竞。

巴塞罗那凭借拉菲尼亚的梅开二度，3:0大胜阿斯顿维拉。

曼联从0:2落后的局面中奋起直追，最终以3:2战胜罗马。

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