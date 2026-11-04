Andrea Maldera ogłosił skład reprezentacji Ukrainy na mecze Ligi Narodów

Główny trener reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej, Andrea Maldera, ustalił skład drużyny na dwa najbliższe mecze Ligi Narodów.

Do głównego składu zakwalifikowało się 25 piłkarzy, a kolejnych 9 graczy znajduje się na liście rezerwowej.

Bramkarze: Anatolij Trubin („Benfica” Lizbona, Portugalia), Dmytro Riznyk („Szachtar” Donieck), Heorhij Jermakow („Charków”).

Obrońcy: Mykoła Matwienko, Walerij Bondar (obaj – „Szachtar” Donieck), Eduard Sarapij, Borys Krushynskij (obaj – „Polissja” Żytomierz), Ilja Zabarnyj („Paris Saint-Germain” Paryż, Francja), Taras Mychawko („Dynamo” Kijów), Witalij Mykolenko („Everton” z Liverpoolu, Anglia), Ilja Krupski („Charków”).

Pomocnicy: Oleg Ocheretko, Jegor Naryna (obaj – „Szachtar” Donieck), Ołeksandr Andriejewski („Polissja” Żytomierz), Iwan Warfolomiejew („Lincoln”, Anglia), Jegor Jarmoluk („Brentford”, Anglia).

Napastnicy: Georgij Sudakow („Benfica” Lizbona, Portugalia), Oleksandr Nazarenko, Ihor Krasnopir (obaj – „Polissia” Żytomierz), Oleksandr Zubkow („AEK” Ateny, Grecja), Matwiej Ponomarenko („Dynamo” Kijów), Danylo Sikan („Anderlecht” Bruksela, Belgia), Roman Jaremczuk („Olympiakos” Pireus, Grecja), Giennadij Synczuk („Montreal”, Kanada), Ołeksij Kaszczuk („Karabach” Agdam, Azerbejdżan).

Lista rezerwowa: Oleksandr Pikhaleonok, Volodymyr Brazhko, Rusłan Neszczeret, Heorhij Buszčan (wszyscy – „Dynamo” Kijów), Artem Dowbyk („Bologna”, Włochy), Oleksandr Drambaev („LNZ” Czerkasy), Władysław Vanat („Girona”, Hiszpania), Artem Bondarenko („Al-Agli” Dżidda, Arabia Saudyjska), Timur Tutierow („Sunderland”, Anglia).

Harmonogram meczów reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów 2026/2027 w listopadzie

14 listopada: Irlandia Północna – Ukraina

17 listopada: Ukraina – Gruzja

Bayern pokonał Atlético 2:0 w Lidze Mistrzów.

Barcelona rozgromiła Aston Villę 3:0 dzięki dwóm bramkom Rafinhy.

Manchester United odrobił straty z 0:2 i pokonał Romę 3:2.

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