Andrea Maldera announced the Ukrainian national team's roster for the Nations League matches
Andrea Maldera, head coach of the Ukrainian national soccer team, has finalized the roster for the team’s next two Nations League matches.
The main roster includes 25 players, with another 9 on the reserve list.
Goalkeepers: Anatoliy Trubin (Benfica, Lisbon, Portugal), Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk), Heorhiy Yermakov (Kharkiv).
Defenders: Mykola Matvienko, Valeriy Bondar (both – Shakhtar Donetsk), Eduard Sarapiy, Boris Krushynskyi (both – Polissya Zhytomyr), Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain, Paris, France), Taras Mykhavko (Dynamo Kyiv), Vitalii Mykolenko (Everton, Liverpool, England), Illia Krupskyi (Kharkiv).
Midfielders: Oleg Ocheretko, Yegor Nazarina (both – “Shakhtar” Donetsk), Oleksandr Andriyevskyi (Polissya, Zhytomyr), Ivan Varfolomeyev (Lincoln, England), Yegor Yarmolyuk (Brentford, England).
Forwards: Georgy Sudakov (Benfica, Lisbon, Portugal), Oleksandr Nazarenko, Ihor Krasnopir (both – Polissya Zhytomyr), Oleksandr Zubkov (AEK Athens, Greece), Matviy Ponomarenko (Dynamo Kyiv), Danylo Sikan (Anderlecht, Brussels, Belgium), Roman Yaremchuk (Olympiacos Piraeus, Greece), Gennadiy Synchuk (“Montreal,” Canada), Oleksiy Kashchuk (“Qarabağ,” Agdam, Azerbaijan).
Reserve list: Oleksandr Pikhalonok, Volodymyr Brazhko, Ruslan Neshcheret, Heorhiy Bushchan (all – Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Bologna, Italy), Oleksandr Drambaev (LNZ Cherkasy), Vladyslav Vanat (Girona, Spain), Artem Bondarenko (Al-Agli, Jeddah, Saudi Arabia), Timur Tutyerov (Sunderland, England).
Schedule of the Ukrainian national team’s matches in the 2026/2027 Nations League in November
- November 14: Northern Ireland vs. Ukraine
- November 17: Ukraine vs. Georgia
Bayern defeated Atlético 2–0 in the Champions League.
Barcelona crushed Aston Villa 3–0 thanks to a brace by Raphinha.
Manchester United came back from a 0–2 deficit to defeat Roma 3–2.