В Австралии женская Австралийская футбольная лига (AFLW) после финалов 2026 года рассмотрит возможность изменить правила, чтобы разрешить игрокам использовать элемент «соло» из гэльского футбола. Об этом сообщает The Guardian.

Эпизод с Рейчел Кернс

Обсуждение возникло после матча «Джилонга» против «Вестерн Буллдогс», который команда Кернс выиграла в пятницу. Ирландка Рейчел Кернс дважды выполнила «соло» во время 30-метрового рывка.

В гэльском футболе игрок, сделавший более четырёх шагов, может отбить мяч об землю или подбить его ногой самому себе. Второй вариант называют «соло».

В австралийском футболе игрок, пробежавший более 15 метров, должен как минимум один раз отбить мяч об землю или коснуться им земли. Действующие правила предусматривают штрафной удар, если игрок бьёт или передаёт рукой мяч самому себе вместо выполнения этого требования. Арбитры не назначили штрафной удар в пользу «Вестерн Буллдогс» после действий Кернс, хотя, по данным издания, должны были это сделать.

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Рассмотрение изменений после финалов

Исполнительный генеральный менеджер AFLW Лора Кейн заявила, что «соло» не будет разрешено в течение следующих четырёх недель, когда будут проходить финалы. В то же время лига позднее рассмотрит возможность изменения правила. По её словам, сейчас в AFLW выступают более 45 ирландских игроков.

Капитан «Норт Мельбурна» Джасмин Гарнер поддержала идею разрешить этот элемент. Она признала, что Кернс по действующим правилам пробежала слишком далеко, но считает, что такое изменение могло бы сделать игру интереснее.

Кейн также сообщила, что AFLW рассматривает возможность раньше начать следующий женский сезон, чтобы провести больше матчей в формате двойных игровых дней вместе с мужской AFL. Гранд-финал нынешнего сезона снова состоится на стадионе Ikon Park.

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