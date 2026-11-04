澳大利亚女子澳式足球联赛（AFLW）将在2026年总决赛后考虑修改规则，允许球员使用盖尔式足球中的“solo”技术。《卫报》报道。

瑞秋·科恩斯事件

这一讨论出现在吉朗对阵西部斗犬的比赛之后，科恩斯所在的球队于周五赢得了这场比赛。爱尔兰球员瑞秋·科恩斯在一次30米冲刺中两次完成了“solo”。

在盖尔式足球中，球员走超过四步后，可以将球拍向地面，或将球踢给自己。后一种方式被称为“solo”。

而在澳式足球中，球员跑动超过15米时，必须至少一次将球拍向地面或让球触地。现行规则规定，如果球员踢球或用手将球传给自己，而不是满足这一要求，将判罚任意球。裁判在科恩斯做出这一动作后没有判给西部斗犬任意球，尽管据该报报道，他们本应这样做。

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将在总决赛后审议修改

AFLW执行总经理劳拉·凯恩表示，在接下来四周举行总决赛期间，“solo”不会被允许。不过，联赛之后将考虑修改这一规则。她表示，目前有超过45名爱尔兰球员参加AFLW。

北墨尔本队长贾斯明·加纳支持允许这一技术的想法。她承认，按照现行规则，科恩斯跑得太远了，但认为这种改变可能会让比赛更有趣。

凯恩还表示，AFLW正考虑提前开启下一个女子赛季，以便与男子AFL共同安排更多双赛日比赛。本赛季的总决赛将再次在Ikon Park体育场举行。

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