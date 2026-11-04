莱巴金娜与高芙同组出战WTA年终总决赛——RMF24

据RMF24报道，在美国印第安维尔斯举行了WTA年终总决赛的抽签仪式。世界排名第一、赛事卫冕冠军叶莲娜·莱巴金娜与美国选手科科·高芙、杰西卡·佩古拉以及将首次参加该赛事的捷克选手琳达·诺斯科娃被分在同一组。

第二组阵容

第二组包括白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡、乌克兰选手埃琳娜·斯维托丽娜、俄罗斯选手米拉·安德烈耶娃和捷克选手卡罗琳娜·穆霍娃。安德烈耶娃和穆霍娃都将首次参加WTA年终总决赛。

这项由赛季八名最佳网球选手参加的赛事将首次在加利福尼亚州印第安维尔斯举办。比赛将于周日开始，持续至11月15日。同时还将举行由2026赛季八对最佳双打组合参加的赛事。

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重返室外球场

WTA年终总决赛自2023年以来将首次在室外球场举行。当时，赛事在墨西哥坎昆举办，之后两年比赛均在利雅得进行。由于对中东地区安全局势的担忧，赛事被迁至加利福尼亚州。

波兰选手伊加·斯维亚特克将不会参加本届WTA年终总决赛。她在The Race赛季排名中位列第九，并因伤提前结束赛季。赛事奖金总额将为1550万美元。

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