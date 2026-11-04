Według RMF24, w Indian Wells w USA odbyło się losowanie turnieju kończącego sezon WTA Finals. Liderka światowego rankingu i obrończyni tytułu Jelena Rybakina trafiła do jednej grupy z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą oraz Czeszką Lindą Noskovą, która zadebiutuje w tym turnieju.

Skład drugiej grupy

Do drugiej grupy trafiły Białorusinka Aryna Sabalenka, Ukrainka Elina Switolina, Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Czeszka Karolina Muchova. Dla Andriejewej i Muchovej będzie to pierwszy udział w WTA Finals.

Turniej z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu po raz pierwszy odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii. Zawody rozpoczną się w niedzielę i potrwają do 15 listopada. Równolegle odbędzie się turniej z udziałem ośmiu najlepszych par sezonu 2026.

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Powrót na otwarte korty

WTA Finals po raz pierwszy od 2023 roku odbędzie się na otwartych kortach. Wówczas turniej rozegrano w meksykańskim Cancún, po czym przez dwa lata zawody odbywały się w Rijadzie. Turniej przeniesiono do Kalifornii z powodu obaw o bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu.

Wśród uczestniczek tegorocznego WTA Finals nie będzie Polki Igi Świątek. W sezonowym rankingu The Race zajęła dziewiąte miejsce i przedwcześnie zakończyła sezon z powodu kontuzji. Pula nagród turnieju wyniesie 15,5 mln dolarów.

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