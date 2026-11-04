По данным RMF24, в Индиан-Уэллсе в США состоялась жеребьевка итогового турнира сезона WTA Finals. Лидер мирового рейтинга и действующая победительница соревнований Елена Рыбакина попала в одну группу с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой, а также чешкой Линдой Носковой, которая дебютирует на этом турнире.

Состав второй группы

Во вторую группу вошли белоруска Арина Соболенко, украинка Элина Свитолина, россиянка Мирра Андреева и чешка Каролина Мухова. Для Андреевой и Муховой это будет первое участие в WTA Finals.

Турнир с участием восьми лучших теннисисток сезона впервые примет Индиан-Уэллс в Калифорнии. Соревнования начнутся в воскресенье и продлятся до 15 ноября. Параллельно состоится турнир с участием восьми лучших пар сезона 2026 года.

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Возвращение на открытые корты

WTA Finals впервые с 2023 года пройдет на открытых кортах. Тогда турнир проводился в мексиканском Канкуне, после чего в течение двух лет соревнования проходили в Эр-Рияде. Турнир перенесли в Калифорнию из-за опасений по поводу безопасности в регионе Ближнего Востока.

Среди участниц нынешнего WTA Finals не будет польки Иги Свёнтек. В сезонном рейтинге The Race она заняла девятое место и досрочно завершила сезон из-за травмы. Призовой фонд турнира составит 15,5 млн долларов.

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