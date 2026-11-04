Франкоязычный суд первой инстанции в Брюсселе, Бельгия, отклонил жалобу футбольного клуба «Роял Антверпен» и игрока Лиора Рафаэлова на правила о минимальном количестве воспитанников клубов в составах команд. Суд признал, что эти требования не нарушают законодательство Европейского Союза о свободном передвижении работников и конкуренции, сообщает Channel NewsAsia.

Обжалование арбитражного решения

Суд отказался отменить арбитражное решение от июля 2020 года, которое признало правила Королевской бельгийской футбольной ассоциации совместимыми с правом ЕС. «Роял Антверпен» и Рафаэлов оспаривали нормы УЕФА и бельгийской футбольной ассоциации, устанавливающие минимальное количество игроков, подготовленных клубами.

Клуб утверждал, что требования ограничивают возможность профессиональных команд приглашать и выпускать на поле футболистов, не отвечающих критериям местной или национальной подготовки. В 2023 году Суд ЕС отмечал, что эти правила могут противоречить праву Евросоюза, однако окончательную оценку их соответствия должен был дать национальный суд.

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Цель правил и требования УЕФА

Брюссельский суд пришел к выводу, что правила имеют законную цель: способствовать развитию молодых футболистов и уменьшать зависимость клубов от финансовых возможностей. Суд признал, что требования в определенной степени ограничивают конкуренцию, но не выходят за пределы необходимого.

С сезона 2008–2009 регламент УЕФА требует как минимум восьмерых воспитанников клубов в заявке из 25 футболистов. В 2011 году бельгийская футбольная ассоциация ввела подобные правила: клубы должны иметь восьмерых игроков, подготовленных бельгийскими командами, а как минимум шесть таких футболистов должны быть включены в заявку на матч.

Суд также отметил, что доказательства не подтвердили непропорционального влияния правил на иностранных футболистов, стремящихся играть в Бельгии. Национальность игрока не является определяющей: иностранец, подготовленный в Бельгии, также может считаться воспитанником клуба.

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