Суд Брюсселя підтримав правила щодо вихованців клубів — Channel NewsAsia

Франкомовний суд першої інстанції у Брюсселі, Бельгія, відхилив скаргу футбольного клубу «Роял Антверпен» та гравця Ліора Рефаелова на правила щодо мінімальної кількості вихованців клубів у складах команд. Суд визнав, що ці вимоги не порушують законодавство Європейського Союзу про вільне пересування працівників і конкуренцію, повідомляє Channel NewsAsia.

Оскарження арбітражного рішення

Суд відмовився скасувати арбітражне рішення від липня 2020 року, яке визнало правила Королівської бельгійської футбольної асоціації сумісними з правом ЄС. «Роял Антверпен» і Рефаелов оскаржували норми УЄФА та бельгійської футбольної асоціації, що встановлюють мінімальну кількість гравців, підготовлених клубами.

Клуб стверджував, що вимоги обмежують можливість професійних команд запрошувати та випускати на поле футболістів, які не відповідають критеріям місцевої або національної підготовки. У 2023 році Суд ЄС зазначав, що ці правила можуть суперечити праву Євросоюзу, однак остаточну оцінку їхньої відповідності мав надати національний суд.

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Мета правил і вимоги УЄФА

Брюссельський суд дійшов висновку, що правила мають законну мету: сприяти розвитку молодих футболістів і зменшувати залежність клубів від фінансових можливостей. Суд визнав, що вимоги певною мірою обмежують конкуренцію, але не виходять за межі необхідного.

Із сезону 2008–2009 регламент УЄФА вимагає щонайменше вісьмох вихованців клубів у заявці з 25 футболістів. У 2011 році бельгійська футбольна асоціація запровадила подібні правила: клуби мають мати вісьмох гравців, підготовлених бельгійськими командами, а щонайменше шість таких футболістів повинні бути включені до заявки на матч.

Суд також зазначив, що докази не підтвердили непропорційного впливу правил на іноземних футболістів, які прагнуть грати в Бельгії. Національність гравця не є визначальною: іноземець, підготовлений у Бельгії, також може вважатися вихованцем клубу.

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