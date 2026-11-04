Francuskojęzyczny sąd pierwszej instancji w Brukseli w Belgii oddalił skargę klubu piłkarskiego Royal Antwerp oraz zawodnika Liora Refaelova na zasady dotyczące minimalnej liczby wychowanków klubów w składach drużyn. Sąd uznał, że wymogi te nie naruszają przepisów Unii Europejskiej dotyczących swobodnego przepływu pracowników i konkurencji, informuje Channel NewsAsia.

Zaskarżenie orzeczenia arbitrażowego

Sąd odmówił uchylenia orzeczenia arbitrażowego z lipca 2020 roku, które uznało przepisy Królewskiego Belgijskiego Związku Piłki Nożnej za zgodne z prawem UE. Royal Antwerp i Refaelov kwestionowali przepisy UEFA oraz belgijskiego związku piłki nożnej ustanawiające minimalną liczbę zawodników wyszkolonych przez kluby.

Klub twierdził, że wymogi ograniczają możliwość pozyskiwania i wystawiania przez profesjonalne drużyny piłkarzy, którzy nie spełniają kryteriów szkolenia lokalnego lub krajowego. W 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że zasady te mogą być sprzeczne z prawem Unii, jednak ostatecznej oceny ich zgodności miał dokonać sąd krajowy.

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Cel zasad i wymogi UEFA

Sąd w Brukseli doszedł do wniosku, że zasady mają uzasadniony cel: wspieranie rozwoju młodych piłkarzy i zmniejszanie zależności klubów od możliwości finansowych. Sąd uznał, że wymogi w pewnym stopniu ograniczają konkurencję, ale nie wykraczają poza to, co konieczne.

Od sezonu 2008–2009 regulamin UEFA wymaga co najmniej ośmiu wychowanków klubów w 25-osobowej kadrze. W 2011 roku belgijski związek piłki nożnej wprowadził podobne zasady: kluby muszą mieć ośmiu zawodników wyszkolonych przez belgijskie drużyny, a co najmniej sześciu takich piłkarzy musi znaleźć się w kadrze meczowej.

Sąd zaznaczył również, że dowody nie potwierdziły nieproporcjonalnego wpływu zasad na zagranicznych piłkarzy, którzy chcą grać w Belgii. Narodowość zawodnika nie jest decydująca: cudzoziemiec wyszkolony w Belgii także może być uznany za wychowanka klubu.

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