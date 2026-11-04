比利时布鲁塞尔法语区初审法院驳回了足球俱乐部皇家安特卫普和球员利奥尔·拉斐洛夫针对球队名单中本土培养球员最低数量规则提出的申诉。法院认定，这些要求并不违反欧盟关于工人自由流动和竞争的法律，Channel NewsAsia报道。

对仲裁裁决的挑战

法院拒绝撤销2020年7月作出的仲裁裁决，该裁决认定比利时皇家足球协会的规则符合欧盟法律。皇家安特卫普和拉斐洛夫对欧足联及比利时足球协会规定的俱乐部培养球员最低人数标准提出了挑战。

该俱乐部称，这些要求限制了职业球队签约和派上不符合本地或国家培养标准的足球运动员的能力。欧盟法院在2023年表示，这些规则可能与欧盟法律相冲突，但对其合规性的最终评估应由国家法院作出。

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规则目的与欧足联要求

布鲁塞尔法院认定，这些规则具有合法目的：促进年轻足球运动员的发展，并降低俱乐部对财力的依赖。法院认为，这些要求在一定程度上限制了竞争，但未超出必要范围。

自2008—2009赛季起，欧足联规则要求25人名单中至少有8名本土培养球员。2011年，比利时足球协会推出了类似规则：俱乐部必须拥有8名由比利时球队培养的球员，且至少6名此类球员必须被列入比赛名单。

法院还指出，证据并未证实这些规则对希望在比利时踢球的外国足球运动员造成了不成比例的影响。球员国籍并非决定性因素：在比利时培养的外国人也可以被视为本土培养球员。

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