Лидер мирового рейтинга Нелли Корда во второй раз стала игроком года LPGA Tour по количеству набранных очков. В сезоне 2026 года 28-летняя американка одержала четыре победы, в том числе выиграла два первых мейджора — The Chevron Championship и Открытый чемпионат США среди женщин, проходивший в Ривьере.

Преимущество в очковой гонке

Как сообщает BBC Sport, в начале сезона Корда в шести турнирах подряд либо побеждала, либо занимала второе место. Благодаря этой серии она получила существенное преимущество в очковой гонке.

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Корда гарантировала себе награду за три турнира до завершения сезона. Её соперница из Южной Кореи Херен Рю также выиграла в этом году два мейджора, однако на прошлой неделе снялась с турнира в Малайзии из-за травмы. Японка Мию Ямасита и тайская гольфистка Джино Титикул не заявились на турнир The Annika, который состоится на следующей неделе во Флориде.

Шаг к Залу славы

Корда, которая уже получала эту награду в 2024 году, имеет 19 побед в LPGA Tour. Она является четырёхкратной победительницей мейджоров и находится в одной победе от квалификации в Зал славы LPGA. В июне гольфистка заявила, что возможное включение в Зал славы стало бы одним из лучших достижений в её карьере.

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