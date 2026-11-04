Liderka światowego rankingu Nelly Korda po raz drugi została golfistką roku LPGA Tour na podstawie liczby zdobytych punktów. W sezonie 2026 28-letnia Amerykanka odniosła cztery zwycięstwa, w tym wygrała dwa pierwsze turnieje wielkoszlemowe — The Chevron Championship oraz US Women’s Open, rozgrywany w Rivierze.

Przewaga w wyścigu punktowym

Jak informuje BBC Sport, na początku sezonu Korda w sześciu kolejnych turniejach albo wygrywała, albo zajmowała drugie miejsce. Dzięki tej serii uzyskała znaczącą przewagę w wyścigu punktowym.

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Korda zapewniła sobie tę nagrodę na trzy turnieje przed końcem sezonu. Jej rywalka z Korei Południowej, Kheren Ryu, również wygrała w tym roku dwa turnieje wielkoszlemowe, jednak w ubiegłym tygodniu wycofała się z turnieju w Malezji z powodu kontuzji. Japonka Miyu Yamashita i tajska golfistka Jeeno Thitikul nie zgłosiły się do turnieju The Annika, który odbędzie się w przyszłym tygodniu na Florydzie.

Krok w stronę Galerii Sław

Korda, która otrzymała tę nagrodę także w 2024 roku, ma na koncie 19 zwycięstw w LPGA Tour. Jest czterokrotną zwyciężczynią turniejów wielkoszlemowych i brakuje jej jednego zwycięstwa do zakwalifikowania się do Galerii Sław LPGA. W czerwcu golfistka powiedziała, że możliwe przyjęcie do Galerii Sław byłoby jednym z największych osiągnięć w jej karierze.

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