Ukraińska strażniczka graniczna zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata w kulturystyce w Hiszpanii

Żołnierka z 7. oddziału straży granicznej zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata w kulturystyce i fitnessie, które odbyły się w dniach od 29 października do 2 listopada w hiszpańskim mieście Santa Susanna. W zawodach organizowanych pod egidą IFBB wzięło udział ponad 1200 sportowców z ponad 100 krajów.

W składzie reprezentacji narodowej Ukrainy wystąpiła żołnierka 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, sierżant sztabowa Tetiana Czerepowska. Dzięki swoim wynikom zdobyła brązowy medal w kategorii „SEMI-PRO MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40–44 YEARS OPEN”.

W sumie Ukrainę na mistrzostwach reprezentowało 41 sportowców. Ukraińscy uczestnicy rywalizowali w różnych dyscyplinach i kategoriach.

Podczas powrotu do Ukrainy na granicy Tetianę powitali koledzy. Straż graniczna pogratulowała sportsmence zaszczytnego trzeciego miejsca, doceniła jej wytrwałość i godne reprezentowanie Ukrainy na światowej arenie sportowej oraz życzyła jej kolejnych sukcesów.

Jesteśmy dumni z naszej koleżanki, która pokazuje, że wytrwałość, siła ducha i oddanie swojej sprawie prowadzą do doskonałych wyników.

Źródło: 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej

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