Украинская пограничница завоевала бронзу на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании

Военнослужащая 7-го пограничного отряда завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который проходил с 29 октября по 2 ноября в испанском городе Санта-Сусанна. В соревнованиях под эгидой IFBB приняли участие более 1200 спортсменов из более чем 100 стран.

В составе национальной сборной Украины выступила военнослужащая 7-го Карпатского пограничного отряда штаб-сержант Татьяна Череповская. По итогам выступления она завоевала бронзовую медаль в номинации «SEMI-PRO MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40–44 YEARS OPEN».

Всего Украину на чемпионате представлял 41 спортсмен. Украинские участники соревновались в различных дисциплинах и категориях.

По возвращении в Украину на границе Татьяну встретили коллеги. Пограничники поздравили спортсменку с почетным третьим местом, отметили её настойчивость и достойное представление Украины на мировой спортивной арене и пожелали новых достижений.

Мы гордимся нашей коллегой, которая демонстрирует, что настойчивость, сила духа и преданность своему делу приводят к высоким результатам.

Источник: 7-й пограничный Карпатский отряд

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