Українська прикордонниця виборола бронзу чемпіонату світу з бодибілдингу в Іспанії

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Військовослужбовиця 7-го прикордонного загону здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з бодибілдингу та фітнесу, який проходив із 29 жовтня до 2 листопада в іспанському місті Санта-Сусанна. У змаганнях під егідою IFBB виступили понад 1200 спортсменів із більш ніж 100 країн.

У складі національної збірної України виступила військовослужбовиця 7 прикордонного Карпатського загону штаб-сержант Тетяна Череповська. За результатами виступу вона здобула бронзову нагороду в номінації «SEMI-PRO MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40–44 YEARS OPEN».

Загалом Україну на чемпіонаті представляв 41 спортсмен. Українські учасники змагалися в різних дисциплінах і категоріях.

Під час повернення в Україну на кордоні Тетяну зустріли колеги. Прикордонники привітали спортсменку з почесним третім місцем, відзначили її наполегливість і гідне представлення України на світовій спортивній арені та побажали нових звершень.

Пишаємось нашою колегою, яка демонструє, що наполегливість, сила духу та відданість своїй справі ведуть до високих результатів.

Джерело: 7 прикордонний Карпатський загін

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