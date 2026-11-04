第7边防支队的一名女军人，在10月29日至11月2日于西班牙圣苏珊娜市举行的世界健美与健身锦标赛上荣获铜牌。 在这项由国际健美联合会（IFBB）主办的比赛中，来自100多个国家的1200多名运动员参加了角逐。

乌克兰国家队中，来自第7卡尔帕蒂亚边防支队的军士长塔蒂亚娜·切雷波夫斯卡代表国家出战。 凭借出色表现，她在“SEMI-PRO MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40–44 YEARS OPEN”组别中摘得铜牌。

此次锦标赛共有41名运动员代表乌克兰参赛。乌克兰选手们在不同的项目和组别中展开角逐。

在返回乌克兰途中，泰蒂亚娜在边境受到了同事们的迎接。边防人员祝贺这位运动员荣获第三名这一荣誉，赞扬了她的坚韧不拔以及在国际体育舞台上为乌克兰赢得的荣誉，并祝愿她取得新的成就。

我们为这位同事感到自豪，她用行动证明：坚韧不拔、坚强的意志和对事业的奉献精神，终将带来卓越的成就。

来源：第7边防喀尔巴阡支队

值得一提的是，在欧洲锦标赛前夕，西班牙拒绝向俄罗斯健美国家队队员签发签证。

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