今天，11月25日，今年最引人注目的国际象棋赛事之一——2026年XTX Markets伦敦国际象棋经典赛将在伦敦拉开帷幕。 参赛选手中包括乌克兰特级大师、Leo Team品牌大使伊戈尔·萨穆嫩科夫，他将有机会与世界顶尖棋手一较高下。

伊戈尔·萨穆嫩科夫将与谁交锋

这位乌克兰棋手将出战伦敦国际象棋经典大师赛（London Chess Classic Masters）主赛——这是一项由十位特级大师参与的精英赛事。

他的对手包括本届赛事卫冕冠军诺迪尔贝克·阿布杜萨托罗夫、 多次参加世界棋王挑战赛的列夫·阿罗尼扬、印度特级大师尼哈尔·萨林，以及传奇的乌克兰棋手瓦西里·伊万丘克。

因此，在2026年伦敦国际象棋经典赛的主赛事中，将有两位不同世代的大师同时代表乌克兰出战。

2026年伦敦国际象棋经典赛的赛制与举办时间

比赛将采用循环赛制：每位参赛者将与所有对手进行对弈。棋手们将进行九轮经典棋赛，比赛时间为11月25日至12月4日。

今年的伦敦国际象棋经典赛将是该赛事历史上的第16届。 除主赛事外，国际象棋节期间还将举办快棋和闪电棋比赛。快棋赛的参赛选手中包括五届古典国际象棋世界冠军马格努斯·卡尔森。

参加这样一项高规格的赛事，是伊戈尔·萨穆嫩科夫职业生涯中的重要里程碑，也是他与经验丰富的国际级特级大师一较高下的良机。

您可通过Chess-Results平台关注赛事结果。

关于伊戈尔·萨穆嫩科夫的简介

17岁的伊戈尔·萨穆嫩科夫是乌克兰最具潜力的国际象棋选手之一。 2021年，他夺得了12岁以下组世界冠军；2023年底，年仅14岁的他获得了国际特级大师称号。

2025年，萨穆嫩科夫作为乌克兰国家队成员，在欧洲团体锦标赛中夺得金牌；2026年，他在世界国际象棋奥林匹克第四台比赛中摘得个人金牌。

在2026年伦敦国际象棋经典赛（London Chess Classic 2026）开幕前夕，这位乌克兰特级大师的等级分达到2610分。

值得一提的是，2026年1月，伊戈尔·萨穆嫩科夫曾接受UA.NEWS的独家专访，在采访中他谈到了自己的职业抱负、备战国际赛事的独特方法、比赛心理以及今年的竞技目标。

具体而言，这位乌克兰棋手将将等级分提升至2630–2640分列为目标之一，并将整个赛季保持稳定的比赛成绩视为首要任务。

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