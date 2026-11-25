经过国家队比赛日的间歇，欧洲俱乐部赛事已重燃战火。本周的赛事照例由欧冠联赛拉开帷幕，正赛阶段的常规对决如期展开。

马德里“皇家马德里”在对阵PSV的比赛中，下半场上演了一场进球盛宴。 不过，比赛开局并不顺利：第32分钟，伊万·佩里西奇罚入点球，主队先失一球，且进攻端始终未能取得理想效果。

然而下半场开始后，何塞·穆里尼奥的球队彻底扭转了比赛局势。 首先，费德里科·瓦尔韦德将比分扳平，随后朱德·贝林厄姆帮助马德里队反超，又过了四分钟，基利安·姆巴佩扩大了领先优势。 随后，这位法国前锋梅开二度，维尼修斯·儒尼奥尔则将比分定格为5:1，彻底锁定胜局。

对于凯文·德布劳内而言，曼城对阵那不勒斯的比赛意义非凡。这位比利时球员以对手身份重返“伊蒂哈德球场”，此前他曾为这家英格兰俱乐部效力长达九年。 在此期间，他已成为“曼城”历史上最重要的球员之一，赢得了六次英超冠军和一次欧冠冠军。因此，这位中场球员出现在熟悉的球场上，让球迷们倍感激动。 比赛开始前，球迷们以热烈的掌声欢迎这位前队长，看台上还悬挂着多幅为他而设的横幅。

比赛最终以2:2的平局收场。那不勒斯凭借拉斯穆斯·霍伊隆德和诺亚·朗的进球两度领先，但主队每次都能扳平比分。 “曼城”方面，布阿迪和瑞安·谢尔基各入一球。

德尼兹·居尔帮助“加拉塔萨雷”战胜了“阿斯顿维拉”，但他的这粒进球之所以令人难忘，不仅仅是因为它对比赛结果的重要性。 第77分钟，这位前锋为伊斯坦布尔球队完成了一次进攻，但在争抢位置时，居尔被尼古拉斯·杰克逊一脚踢中面部。 尽管如此，这位球员仍设法完成了这次进攻并将球送入网窝。庆祝进球后，他才注意到脸上流血，随即向医疗团队寻求帮助。

接受治疗后，居尔戴着鼻夹重返赛场，并打完了剩余比赛。他的进球最终成为制胜球，加拉塔萨雷成功守住了对阵这支英格兰球队的微弱优势。 值得一提的是，这是土耳其球队在欧冠中的三连胜，在开局两连败后，他们已攀升至积分榜前16名。

欧冠下一轮比赛将于今天举行，届时顿涅茨克矿工将迎战一个非常关键的对手——土耳其的费内巴切。

乌克兰裁判已获任命执裁欧联杯和欧洲会议联赛的比赛。

顿涅茨克矿工再次丢分：“左岸”从乌克兰超级联赛领头羊手中抢得一分。

米哈伊洛·穆德里克对接受《戈登》杂志采访时所受的批评做出了强硬回应。

此前，穆德里克曾推测，梅尔多尼姆是在乌克兰进入其体内的。

关注我们在