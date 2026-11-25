Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych wznowiono rozgrywki europejskie. Tydzień meczowy tradycyjnie otworzyła Liga Mistrzów, w której rozegrano kolejne spotkania fazy grupowej.

Madrycki „Real” zaprezentował prawdziwą feerię bramek po przerwie w meczu z PSV. Prawda, początek nie zapowiadał się zbyt optymistycznie: gospodarze przegrywali po bramce z rzutu karnego Ivana Perišića w 32. minucie, a ich gra w ataku nie przynosiła oczekiwanych rezultatów.

Jednak po przerwie drużyna José Mourinho całkowicie zmieniła przebieg spotkania. Najpierw Federico Valverde wyrównał wynik, potem Jude Bellingham wyprowadził madrytczyków na prowadzenie, a zaledwie cztery minuty później Kylian Mbappé zwiększył przewagę. Francuz zaliczył później dublet, a Vinícius Júnior przypieczętował miażdżącą porażkę, ustalając wynik na 5:1.

Mecz pomiędzy „Manchester City” a „Napoli” miał szczególne znaczenie dla Kevina De Bruyne’a. Belg powrócił na stadion „Etihad” już jako przeciwnik angielskiego klubu, w którym grał przez dziewięć lat. W tym czasie stał się jednym z najważniejszych piłkarzy w historii „City”, zdobywając sześć tytułów mistrza Anglii oraz Ligę Mistrzów. Dlatego pojawienie się pomocnika na znanym stadionie wywołało szczególne emocje wśród kibiców. Przed rozpoczęciem spotkania powitali byłego lidera oklaskami, a na trybunach można było dostrzec transparenty na jego cześć.

Sam mecz zakończył się wynikowym remisem 2:2. „Napoli” dwukrotnie wychodziło na prowadzenie dzięki bramkom Rasmusa Højlunda i Noaha Langa, jednak gospodarze za każdym razem znajdowali odpowiedź. W barwach „Manchester City” bramki strzelili Buaddi i Ryan Sherki.

Deniz Gül zapewnił „Galatasarayowi” zwycięstwo nad „Aston Villą”, ale jego bramka zapadła w pamięć nie tylko ze względu na jej znaczenie dla wyniku meczu. W 77. minucie napastnik zakończył akcję drużyny ze Stambułu, ale podczas walki o pozycję Gül otrzymał kopniaka w twarz od Nicholasa Jacksona. Mimo to piłkarz zdołał zakończyć akcję i posłać piłkę do bramki. Dopiero po świętowaniu bramki zauważył krew na twarzy i zwrócił się o pomoc do lekarzy.

Po udzieleniu pomocy Gül powrócił na boisko z opaską na nosie i dokończył mecz. Jego bramka okazała się ostatecznie decydująca, a „Galatasaray” zdołał utrzymać minimalną przewagę nad angielskim klubem. Co ciekawe, dla tureckiej drużyny jest to trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów, dzięki czemu awansowała ona do pierwszej szesnastki tabeli po dwóch porażkach na początku rozgrywek.

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