После перерыва на матчи национальных сборных возобновились еврокубковые соревнования. Игровую неделю традиционно открыла Лига чемпионов, где состоялись очередные матчи основного этапа.

Мадридский «Реал» устроил голевую феерию после перерыва в матче с ПСВ. Правда, начиналось всё не так оптимистично: хозяева уступали после гола с пенальти от Ивана Перишича на 32-й минуте, а их игра в атаке не приносила желаемого результата.

Однако после перерыва команда Жозе Моуринью полностью изменила ход встречи. Сначала Федерико Вальверде сравнял счёт, затем Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд, а ещё через четыре минуты Килиан Мбаппе увеличил преимущество. Француз впоследствии оформил дубль, а Винисиус Жуниор поставил точку в разгроме, сделав счёт 5:1.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Наполи» стало особенным для Кевина Де Брюйне. Бельгиец вернулся на «Этихад» уже в качестве соперника английского клуба, за который выступал в течение девяти лет. За это время он стал одним из самых важных футболистов в истории «Сити», выиграл шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов. Поэтому появление полузащитника на знакомом стадионе вызвало особые эмоции у болельщиков. Перед началом встречи они приветствовали бывшего лидера аплодисментами, а на трибунах можно было увидеть баннеры в его честь.

Сам матч завершился результативной ничьей 2:2. «Наполи» дважды выходил вперёд благодаря голам Расмуса Гойлунда и Ноа Ланга, однако хозяева каждый раз находили ответ. За «Манчестер Сити» отличились Буадди и Райан Шерки.

Дениз Гюль принес «Галатасараю» победу над «Астон Виллой», но его результативный удар запомнился не только своим значением для матча. На 77-й минуте нападающий завершил атаку стамбульцев, но во время борьбы за позицию Гюль получил удар ногой в лицо от Николаса Джексона. Несмотря на это, футболист сумел завершить эпизод и отправить мяч в ворота. Уже после празднования он заметил кровь на лице и обратился за помощью к медикам.

После оказания помощи Гюль вернулся на поле с повязкой на носу и доиграл встречу. Его гол в итоге оказался решающим, и «Галатасараю» удалось удержать минимальное преимущество над английским клубом. Интересно, что для турецкой команды это третья подряд победа в Лиге чемпионов, и она поднялась в топ-16 турнирной таблицы после двух стартовых поражений.

Следующий игровой день Лиги чемпионов состоится уже сегодня, и в его рамках «Шахтер» встретится с очень принципиальным соперником — турецким «Фенербахче».

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