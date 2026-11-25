Лига чемпионов, матчи 24 ноября: результаты и обзор главных событий
После перерыва на матчи национальных сборных возобновились еврокубковые соревнования. Игровую неделю традиционно открыла Лига чемпионов, где состоялись очередные матчи основного этапа.
Мадридский «Реал» устроил голевую феерию после перерыва в матче с ПСВ. Правда, начиналось всё не так оптимистично: хозяева уступали после гола с пенальти от Ивана Перишича на 32-й минуте, а их игра в атаке не приносила желаемого результата.
Однако после перерыва команда Жозе Моуринью полностью изменила ход встречи. Сначала Федерико Вальверде сравнял счёт, затем Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд, а ещё через четыре минуты Килиан Мбаппе увеличил преимущество. Француз впоследствии оформил дубль, а Винисиус Жуниор поставил точку в разгроме, сделав счёт 5:1.
Противостояние «Манчестер Сити» и «Наполи» стало особенным для Кевина Де Брюйне. Бельгиец вернулся на «Этихад» уже в качестве соперника английского клуба, за который выступал в течение девяти лет. За это время он стал одним из самых важных футболистов в истории «Сити», выиграл шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов. Поэтому появление полузащитника на знакомом стадионе вызвало особые эмоции у болельщиков. Перед началом встречи они приветствовали бывшего лидера аплодисментами, а на трибунах можно было увидеть баннеры в его честь.
Сам матч завершился результативной ничьей 2:2. «Наполи» дважды выходил вперёд благодаря голам Расмуса Гойлунда и Ноа Ланга, однако хозяева каждый раз находили ответ. За «Манчестер Сити» отличились Буадди и Райан Шерки.
Дениз Гюль принес «Галатасараю» победу над «Астон Виллой», но его результативный удар запомнился не только своим значением для матча. На 77-й минуте нападающий завершил атаку стамбульцев, но во время борьбы за позицию Гюль получил удар ногой в лицо от Николаса Джексона. Несмотря на это, футболист сумел завершить эпизод и отправить мяч в ворота. Уже после празднования он заметил кровь на лице и обратился за помощью к медикам.
После оказания помощи Гюль вернулся на поле с повязкой на носу и доиграл встречу. Его гол в итоге оказался решающим, и «Галатасараю» удалось удержать минимальное преимущество над английским клубом. Интересно, что для турецкой команды это третья подряд победа в Лиге чемпионов, и она поднялась в топ-16 турнирной таблицы после двух стартовых поражений.
Следующий игровой день Лиги чемпионов состоится уже сегодня, и в его рамках «Шахтер» встретится с очень принципиальным соперником — турецким «Фенербахче».
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